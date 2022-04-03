戴愛玲昨在台北Legacy舉辦演唱會。（華納音樂提供）

戴愛玲《公主樂未眠》親密巡迴演唱會2日在台北Legacy登場，中場正當要唱〈暗了，亮了〉時，「金曲歌王」蕭煌奇突然登場，大喊：「修但幾壘、修但幾壘（等一下台語）。」讓戴愛玲忍不住尖叫：「你怎麼會來！」原來這是團隊給她的驚喜，讓不知情的她一直被蒙在鼓裡。

蕭煌奇剛完成一場商演，看到Legacy有戴愛玲的演唱會，自己有幫她寫一首歌，為何沒有被邀請當嘉賓，不甘心喊話：「我一定要來，不然很久沒有遇到妳。」戴愛玲忍不住說：「你來我唱歌壓力更大耶。」此話一出，讓蕭煌奇反虧：「有什麼壓力？我又看不到妳。」並稱讚戴愛玲穿的很辣，並帶來了會發光的星星花束要送給她作為祝福禮物，她感動地說：「你不要弄哭我了，我後面還有很多首歌要唱，我剛剛差點眼淚流半滴。」蕭煌奇隨後接話：「我不耽誤你，我等等當妳的司機，等等載你回去。」他反問台下歌迷們知道自己開的是什麼車嗎？沒想到台下讀懂他要說的梗，大喊他的招牌歌「末班車」，讓他喜出望外。

蕭煌奇表示今天剛好是太魯閣事故周年：「請你們容許我唱給大家聽，讓我們一起來悼念這些離去的朋友，我們用溫暖音樂安慰大家。」隨後並溫暖獻唱〈末班車〉，更感人的是，蕭煌奇當場更大方購買她的100張新專輯，還撂話表示：「等一下大家都要去買，誰手上沒CD就不要讓他出去！」昨圈內好友到場欣賞，包括徐若瑄、麋先生聖皓、林凡、周蕙、鄭元暢、MATZKA、那那大師等人；《公主樂未眠》親密巡迴演唱會9日在台中Legacy舉辦最終場。