本要在2日上午宣布到底要不要參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，因為接到國民黨主席朱立倫的電話而取消，讓各界對於國民黨這一戰關心度相當高。媒體人黃揚明在臉書貼出一份藍營人士做的民調，說「這樣的民調結果，或許也說明了，為什麼朱立倫主席要打電話勸退他（羅智強）」。

黃揚明透露，他看到一份非黨中央藍營人士近期做的桃園市長人選民調，藍營方面列入的人選分別是羅智強、立委萬美玲及立委呂玉玲，民進黨列入的人選則是衛福部長陳時中、立委鄭運鵬及前立委鄭寶清。

其中羅智強僅對上鄭寶清時的支持度取得領先，支持率在29％至33％之間；萬美玲的支持度僅不敵陳時中，支持率在26％至33％之間；呂玉玲則不論對上誰的支持度都輸，支持率僅有23％至27％之間。

黃揚明表示，該民調顯示若國民黨堅持提名呂玉玲，想讓支持者團結相挺有一定的難度，而羅智強被點名選桃園到苦行啟動，至今不過2個月不到的時間，還在未正式表態的狀態下與萬美玲這位在地立委的表現不相上下，若正式參選並再跑一段時間，「恐怕在地立委也很難與之匹敵」。

黃揚明指出，這份民調或許能夠說明，為什麼朱立倫要打電話勸退羅智強，不過黃揚明也說「辦一場民調初選很難嗎？為什麼國民黨今年縣市長選戰一場初選都不辦？這真是個讓人費解的現象」。