這下悲劇了！一名網友表示，她將家中小孩的枕頭丟進洗衣機清洗，卻忘了在外頭套上洗衣袋，導致枕心的棉花在運轉過程中全數散落在洗衣槽，照片曝光後，引起網友幽默表示棉花散落的模樣，實在太像海鮮粥。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露家裡有幼童，先前失誤將有排泄物的尿布丟進洗衣機，結果把整個洗衣槽弄得臭轟轟，而日前把小孩帶去學校的小枕頭拿去清洗，卻又忘記把枕頭裝進洗衣袋，導致枕頭的拉鍊在洗衣機運轉過程中鬆開，白色棉花枕心被攪爛，散落在洗衣槽。

透過原PO發出的照片可見，整個洗衣槽上頭飄滿白色的棉花，與其他的衣服混雜一起，若要清理恐得耗費不少時間與心力；原PO也呼籲眾多網友，清洗枕頭絕對要記得套洗衣套，不然下場就會和她一樣悽慘。

一名女網友洗枕頭時忘記套洗衣袋，導致枕心的棉花全部散落在洗衣槽。（翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

貼文曝光後，不少網友留言調侃，「剛剛還以為你PO的是海鮮粥...」、「這個真的撈到嗨，洗到嗨」、「我以為是稀飯」、「我看成用電鍋在煮稀飯」、「我以為是剉冰」、「這是豆花嗎？」、「好險不是衛生紙」。

也有網友傳授洗枕頭秘訣，表示自己會在枕頭的拉鍊處加工，以針線縫緊，或是洗衣袋套2層，防止洗衣袋的拉鍊不慎鬆開；還有網友提醒，有些枕頭不適用機洗，建議民眾清洗之前確認洗標，才不會賠上一顆枕頭。