李燕飾演的雅卉將被截肢。（三立提供）

李燕與陳冠霖將展開虐戀。（三立提供）

三立8點台劇《一家團圓》劇情發展將有極大轉變，除了為愛不擇手段的女律師曉萍（王宇婕飾）將讓檢察官林則希成為陳世美，娛樂「笑」果最高的林筳諭（勇兔）也會有重大轉變；不過最震撼的是女主角李燕飾演的雅卉，將要挑戰演出被截肢的生命鬥士，除了甩開「傻白甜」戲路，這更將是她在演技上的一大考驗，也是三立台八史上最快面臨身心狀態與造型都轉變的女主角。

自上周播出李燕在爆破戲受傷後，就有許多觀眾不斷猜測她的下場將如何？是領便當、毀容、跛腳或是其他巨大轉變等。李燕表示，在爆破戲受傷之後就知道角色會有大轉變，但當時她還搞不清楚編劇要走的方向，只知道女雅卉將出車禍。一開始她接收到這角色要被截肢的訊息時很驚訝，畢竟這麼多年她大都演傻白甜角色，但當製作人對她說明接下來的角色走向時，她說自己驚訝到說不出話來，非常震撼，但最終還是被打動了，因為鮮少有女主角被截肢的劇情。

最讓李燕開心角色轉變主因是，雅卉這角色能以自身的演出來影響社會上更多身障的朋友，為身體有缺陷的朋友，尤其是還陷在陰鬱心情裡的觀眾，帶來希望以及勵志，這也正符合當初她說一直想演一場她不必大哭就可以讓觀眾主動感動而落淚的劇情。

最近李燕為了角色開始做功課，看了一些影片如《一公升的眼淚》等，除了揣摩身障者的肢體行動的不便，最主要是了解受傷者心態的轉念。有的戲在截肢表現的處理是腳被綁著，用單腳演出，她說要先練習單腳站立了，但認為角色之後的性格大轉變，內心的轉變比肢體演出更具困難度，所以目前一直在等劇本，看編劇群如何撰寫劇本，畢竟演員的表演還是不能脫離劇本。

至於老搭檔陳冠霖未來的感情線會如何發展，她說很期待接下來的發展，反正終將是虐戀的開始，拆不拆夥都好，一切都會有最好的安排，她還開玩笑說：「我也該放陳冠霖走了！」

網友也預言「至卉戀」陳冠霖與李燕這一對虐戀即將展開，許多鐵粉猜測雅卉應該會走向出國治療，至誠一樣不放棄雅卉，祈禱他們繼續走下去。甚至有網友要挑戰編劇，認為「3344」這一對打雷也拆不了，他們已經配了10年了，這次一定不可能被拆散。