王義川開炮中捷沒進度 中市府這麼回應

前台中市交通局長、民進黨宣布參選台中市長的王義川3日與「台灣正青」市議員參選人蔡美華合體舉辦交通正義記者會，直指市長盧秀燕上任三年多來台中5條捷運建設毫無進展，「台中市政府再搞什麼？」；對此，台中市政府回應，捷運綠線通車周年搭乘人次破600萬，藍、橘線也在審查中，相關建設都在專業推動中，政治口水無助加速進程。

高呼「捷運藍線二年不動工，不配當市長！」王義川與蔡美華3日上午合體拜票，並在大里國光花市前舉辦記者會，他說，台中新的五條捷運路線在盧秀燕主政下延宕近4年、沒有一條動工，尤其捷運藍線因改了路線、移動車站，經費爆增400億，遭交通部退回報告。

王義川說，捷運綠線延伸彰化，毫無進度，屯區機場捷運（橘線），另大平霧交通系統也還未送議會審議，而捷運藍線延伸太平也還沒寫出來，經過3年多快4年，台中市政府到底在搞什麼？

蔡美華問，台中市各條捷運為什麼從胡志強任內到林佳龍努力，可行性評估都做了，但到盧秀燕執政3年多，完全沒有進度，停留在可行性評估階段，交通部要求改報告，市府就換封面。王義川也承諾，當選市長後，捷運藍線只要不要再亂改路線及改車站，而回到四年前的規劃，二年內一定可以動工。

台中市政府回應，市府正積極辦理捷運藍線推動，目前綜合規劃報告依交通部3月3日意見修正中；另環保署於今年3月24日召開專案小組第2次審查會，針對審查委員意見，目前也正在補充中，後續再提送審查。

交通局強高，中市捷運整體路網已於去年4月15日獲得中央備查，是繼台北市之後的第二個獲得中央備查捷運路網的城市。市府將會持續滾動修正計畫內容，儘速落實「捷運大臺中」，希望各界回歸專業討論而非政治口水，共同推動台中捷運建設。