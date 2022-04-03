半導體測試介面廠精測(6510)受惠產品多元化布局有成，在美系客戶群需求升溫帶動下，2022年3月合併營收回升至3.23億元，使首季營收季節性影響收斂，以8.29億元改寫同期次高。展望後市，公司對今年營運成長維持審慎樂觀看法不變。

精測今（3）日公布2022年3月自結合併營收3.23億元，較2月2.54億元成長達27.22％，較去年同期3.51億元減少7.86％，改寫同期次高。累計首季合併營收8.29億元，雖較去年第四季12.72億元減少34.85％，仍較去年同期8.29億元成長2.18％，亦創同期次高。

精測表示，俄烏戰爭時間拉長，對全球經濟及供應鏈造成影響及不確定性陸續浮現。精測憑藉一站式競爭優勢，透過全球在地畫經營布局，提供全系列自製微機電（MEMS）探針卡滿足各式產品測試需求，對今年營運成長維持審慎樂觀看法不變。

精測指出，5G通訊技術演進成熟，科技終端產品由智慧手機逐步朝向自駕車、元宇宙等發揮人工智慧（AI）為用的新領域延伸。以目前相關美系客戶群發展的核心、射頻、高效運算（HPC）、高速傳輸及記憶體控制晶片，將陸續為公司新產品、新市場發展帶來成長契機。

精測總經理黃水可先前法說時表示，隨著完成產品及客戶結構調整，預期今年營收軌跡將與去年逐季成長態勢相當，對全年維持審慎樂觀，希望跟隨產業繳出雙位數成長。而探針卡在三大因素帶動下，營收貢獻目標突破5成。