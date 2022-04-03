各縣市疫情爆發，桃園市教育局3日公布新增3校出現確診者須緊急停課，其中龍安國小老師、同德國小女學生確診皆與私立點創舞蹈短期補習班有關，另有1名開南大學學生確診。

據了解，龍安國小外聘舞蹈老師曾在點創舞蹈短期補習班授課，匡列社團學生共17人。同德國小6年籍女學生曾至點創舞蹈短期補習班上課，先前已被匡列採檢，一採陰、二採轉陽確診，匡列人數還在調查中。此外，開南大學有1名學生確診，匡列396人採檢中。