桃園增3校停課 舞蹈老師案2小學生確診 開南大學1染疫 13:462022/04/03 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市教育局3日公布新增3校出現確診者須緊急停課。（圖取自桃園市教育局官網／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各縣市疫情爆發，桃園市教育局3日公布新增3校出現確診者須緊急停課，其中龍安國小老師、同德國小女學生確診皆與私立點創舞蹈短期補習班有關，另有1名開南大學學生確診。 據了解，龍安國小外聘舞蹈老師曾在點創舞蹈短期補習班授課，匡列社團學生共17人。同德國小6年籍女學生曾至點創舞蹈短期補習班上課，先前已被匡列採檢，一採陰、二採轉陽確診，匡列人數還在調查中。此外，開南大學有1名學生確診，匡列396人採檢中。 三峽體育老師確診風波再延燒 7校停課、停止跨校活動 東吳大學1生確診 校方急公布足跡 #桃園 #舞蹈老師案 #龍安小 #同德國小 #開南大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園壽山高中再傳新增確診 累計13校、4間補習班停課 19:572022/04/01 生活 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 宜蘭市中山國小學生確診 師生返校急篩 07:572022/04/02 生活 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 10:572022/04/01 生活 桃網購電商確診者足跡踏遍台中市區 緊急全面清消 16:072022/04/02 生活 北市＋18確診名單曝 最小6歲！雙蓮國小幼兒園1生染疫停課10天 16:362022/04/02 生活 本土疫情升溫 全國27校宣布停課改採線上教學 13:262022/04/01 生活 基隆工地6例新案病毒來自台中喜宴！居住社區緊急疫調匡列 17:122022/04/02 生活 電商全員中鏢 延燒家庭爆19確診 04:102022/04/02 生活新聞 急救2歲童 花蓮慈濟4醫護染疫 04:102022/04/02 生活新聞 三峽又爆某國中有確診 全校緊急停課 12:012022/04/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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