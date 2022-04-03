預拌混凝土車沿路滲漏水泥，造成路面濕滑泥濘。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

環保局派員清理路面3小時期間，警方派員疏導交通。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

魏姓男子2日9時許駕駛預拌混凝土車，經過安南區北安路，遭路人告知車斗口沿路滲漏水泥，他將車停靠路邊不知如何是好，警方獲報到場，協助找來工地灑水車洗馬路，通報環保局到場善後，隨即依道路交通管理處罰條例第30條1項2款開出罰單，違規人將處3000至9000元。

40歲魏男為混凝土車駕駛，2日駕車行經北安路時，疑因承載水泥過多，車斗出口不時滲漏出些許混凝土，沿著北安路外側車道長達200公尺，造成車後方路面濕滑，駕駛人行經險象環生。有路人善意攔車提醒，魏男不敢再開，將車停靠路邊，卻不知如何是好。

警方獲報到場，見魏男呆立路邊無計可施，通報環保局，但清潔人員無法立即趕到現場，警方再協調附近工地內的民間灑水車緊急「作功德」，幫忙灑水洗馬路，再由環保局人員善後。

清理路面花了3小時，警方全程在現場疏導交通，避免因路面濕滑發生摔車意外，確保用路人安全。

等到路面清理完畢，員警針對魏姓司機混凝土滲漏違規問題，依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款製單告發，魏男接獲罰單，對造成員警、環保局人員及用路人困擾，甚感抱歉。

警方說明，大貨車出車前，應確實注意車輛狀況與承載物品重量，以免造成超載問題，沿路滲漏或掉落貨物，造成其他用路人危險。