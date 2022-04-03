疫情全台延燒，台南市3日雖沒有新增病例，但因有1名新北市10多歲女性個案23754，曾於3月27日前來台南市活動，加上Ct 值18.22具傳染力，市府衛生局昨天接獲轉介後，除緊急針對相關足跡地點進行清消作業外，也籲請其他有足跡重疊或相關的市民，落實自我健康監測；若出現身體不適或疑似症狀，請戴口罩盡速就醫採檢。

衛生局指出，新北市個案23754 在台南市活動後，於3月27日下午自高鐵台南站搭乘654車次北上，3月31日出現發燒、流鼻水症狀，至社區採檢站採檢後陽性確診，Ct 值18.22，目前尚未接種任何一劑疫苗。

衛生局表示，案23754曾於3月27日上午10點多前往中西區卡加米亞casamia café，之後搭計乘車前往台南火車站，轉搭12點31分的區間車前往沙崙站，下午逛MITSUI OUTLET PARK，又步行到摩斯漢堡高鐵台南店用餐後，再搭下午3點13分的高鐵回台北。