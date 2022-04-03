環海翡翠輪。（洪靖宜攝）

行政院蘇貞昌院長、高雄市陳其邁市長、經濟部王美花部長皆出席環海翡翠輪下水典禮。（洪靖宜攝）

全台首艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」3日上午在台船公司高雄廠區舉行下水儀式。行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花及高雄市長陳其邁皆出席見證環海翡翠輪下水祈福儀式，代表高雄在中央推動離岸風電產業在地化上，取得關鍵進程，該船預計2023年正式交船。

台船環海公司委由台灣國際造船股份有限公建造的台灣首艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」，於3日上午在台船公司高雄廠區舉行下水典禮，行政院蘇貞昌院長、高雄市陳其邁市長、經濟部王美花部長皆出席觀禮。

「環海翡翠輪」是於2020年6月30日，由台船環海公司與台船公司簽訂造船合約，並於同年9月正式開工，本艘主力風電工作船預計於2023年初完工，完工後將陸續投入中能及海龍等離岸風場建置工程作業。

台船公司鄭文隆董事長指出，環海翡翠輪是台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，也是目前全球第二大型的浮吊船，並且是台船有史以來造價最高的商用船舶。下水典禮代表階段性完成，但下水後還有7百公里長電纜和吊車安裝，還樣調整各種性能測試，在驗證後才能真正交船，預計2023年初就能順利完工交船。

高雄市長陳其邁說，環海翡翠輪下水代表高雄在政府大力推動離岸風電在地化取得關鍵進展。行政院長蘇貞昌說，該船下水代表台船造船技術和歐洲離岸風電場實務經驗結合，是走向綠能產業國際合作里程碑。也代表著政府對2050年零碳排努力的決心，需要更好技術開發離岸風電條件產生能源，也更進一步走向國際，讓台灣大步向前，能源轉型順利。

該船全長216.5m，寬49m，深度16.8m，載貨面積8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸。環海翡翠輪搭載4000噸等級大型吊車，相當可以將3千部的汽車一次吊高，另外還有DP3動態定位系統，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。