花蓮吉安鄉好客藝術村正展出拼布藝術聯展，其中一件作品「祖母的花園」，是從美國飄洋過海來台，且已超過1世紀的拼布被，持續傳承家族4代的親情溫暖。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉好客藝術村正展出拼布藝術聯展，展出近50件作品中，有拼布被、裝框的拼布畫、布偶、抱枕、提袋等，均由一片片五顏六色、繽紛細緻的花布，拼湊而成。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉好客藝術村正展出拼布藝術聯展，展出近50件作品中，有拼布被、裝框的拼布畫、布偶、抱枕、提袋等，均由一片片五顏六色、繽紛細緻的花布，拼湊而成。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

拼布過去主要是用來做成防寒的暖被、衣物，直到1970年代「藝術拼布運動」興起，古老拼布的工藝傳統逐漸轉為極具創意的藝術表現，傳達當代文化的活力與多元性。花蓮吉安鄉好客藝術村正展出拼布藝術聯展，其中一件作品「祖母的花園」，是從美國飄洋過海來台，且已超過1世紀的拼布被，迄今仍持續傳承家族4代的親情溫暖。

花蓮縣拼布藝術協會即日起至5月1日在吉安鄉好客藝術村展出會員聯展「布藝針情、縫畫吉安」，吉安鄉公所表示，展出近50件作品中，有拼布被、裝框的拼布畫、布偶、抱枕、提袋等，都是該會會員利用小小針線及無數日夜，將一片片五顏六色的花布， 拼湊成漂亮的圖案，相當別出心裁、繽紛精緻。

聯展作品中，其中一件由六角形圖案規律組成，名為「祖母的花園」的拼布被極富歷史價值，完成迄今已有117年的歷史，是一名64歲、定居花蓮20餘年的美籍婦人Lynn Opitz-Hsiao的傳家寶。

Lynn說，她的曾祖母在26歲那年，親手縫製2件拼布被送給她的雙胞胎奶奶，此件是由奶奶親送予她，另外一件目前仍在美國。由於這件拼布被傳承4代的親情溫暖，因此特別學習拼布技藝，欲透過自己的雙手，持續將這份感動的心意，向下傳承。

此外，花蓮縣拼布藝術協會理事長潘旦雲表示，自己投入拼布教學工作20餘年，帶領婦女朋友們習得一技之長，致力拼布技藝的傳承與推廣，展現繽紛多樣的拼布創作。此次和10多名學員共同辦理聯展，盼能分享拼布藝術無限延展的可能性，藉此營造溫馨舒適的居家氛圍，充分展現慢活、樂活的生命藝術美學。

此外，聯展期間，花蓮縣拼布藝術協會另規劃辦理4場DIY活動，讓更多民眾能更加認識拼布藝術。