每到清明時節，許多人都會回鄉掃墓祭祖，位於信義區崇德街、六張犁公墓內的戒嚴時期政治受難者墓園，埋葬至少近200位白色恐怖時期遭槍決的政治受難者，但台北市議員許家蓓指出，北市30年來疏於維護，不僅道路破損、入口指標不明，一不慎還可能踩到先人墳墓。對此，北市殯葬處允諾未來將加強維護。

許家蓓指出，該區最早於1993年被發現有受難者埋葬於此，殯葬處2003年在該區啟用政治受難者紀念公園。但直至2016年，戒嚴時期政治受難者墓園才正式公告為台北市的文化景觀，近30年過去，此區仍缺乏完善規畫。

許家蓓表示，過去受難家屬領回家屬遺體時，政府要求收取子彈費，讓許多人卻步，最終只好將家人埋在該園區，但綜觀墓區維護現況，不僅入口指標系統不明確，且道路系統也出現破損、缺乏維護的狀況，恐讓探訪民眾不小心踩在墳墓上，對亡者相當不敬。

此外，許家蓓質疑，該區具有潛在土石流的風險，但北市殯葬處執行水土保持時，僅編列7萬6000元來種植草皮、割草，毫無日常維護，甚至多由受難者後代自發性幫忙，她批評殯葬處身為土地管理機關未免過於消極，要求會同文化局討論建立討論系統和人權教育推廣。

對此，北市殯葬處長陳冠伶坦言，標示不明確確實容易迷路，會盡早規畫改善指標系統。北市民政局長藍世聰也說，市長柯文哲上任後也對此事有所關注，並指示都發局執行改造計畫，但有受難家屬團體建議保存原貌，才會只做潛在土石流風險改善。

北市文化局也解釋，該墓區在做相關調查後已在2016年指定為文化景觀，去年也完成保存文物計畫，內容包括墓區管理維護、系統指標、環境改善等，未來等文資審議通過後就會交由殯葬處現場執行。