員警車輛破窗訓練，埔里警分局「來真的」，利用報廢真車讓員警實際砸窗演練。（埔里警分局提供／陳淑芬南投傳真）

員警車輛破窗訓練，埔里警分局「來真的」，利用報廢真車讓員警實際砸窗演練。（埔里警分局提供／陳淑芬南投傳真）

警匪電影常見勇警擊破車窗緝嫌、救援畫面，南投埔里分局進行車輛破窗技巧訓練，是「來真的」！埔里警分局3日表示，取得2部報廢車輛拍賣得標廠商同意，利用報廢真車作破窗訓練演練，日前在技術教官陳志銘操作解說下，員警們依示範擊破要領，持「破窗尾蓋」警棍上陣砸車窗，強化打擊犯罪能力。

警方查緝、救援或執行攔檢取締，常見車輛破窗緊急狀況，員警使用裝在伸縮警棍上的「破窗尾蓋」，擊破車窗並勾除玻璃，並可降低使用槍械可能產生的風險。彰化縣警察埔里分局舉辦車輛破窗訓練一點都不含糊，不只讓員警觀看影片，以報廢車輛演練「直接來真的」。

埔里分局3日表示，依《道路交通管理處罰條例》規定，移置或扣留車輛經通知車主限期領回，預期未領或無法查明出車主者，經公告3個月仍無人認領，由移置保管機關拍賣。近期2輛報廢汽車進行拍賣，得標者同意提供報廢車給警方，作為車輛破窗訓練。

埔里警分局在3月29日進行車輛破窗訓練，2部報廢車的車窗及擋風玻璃共12片車輛玻璃全派上用場，由技術教官陳志銘解說示範不同擊破技巧，「真的是機會難得！」受訓員警都掌握良機上陣破窗。

陳志銘提醒，破窗過程常因用力過猛，導致手部被玻璃割傷，建議手持鈍器後端，以瞬間發力敲擊車窗角落處，因一般車窗都是防碎玻璃，敲擊出小破口後，再小心刮除裂痕玻璃。

埔里警分局表示，員警執勤破窗使用「破窗尾蓋」能夠更安全、更有效執行任務，透過實際操作破窗訓練，強化員警打擊犯罪及救援能力，並呼籲民眾，若有緊急破窗救援需求，可向警方求助。