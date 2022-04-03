韓國國防部長徐旭日前發表關於「預先原點精密打擊」的言論，意指韓軍在發現北韓飛彈等攻擊跡象時，提前對原點進行精密打擊，相當於「先發制人」的概念。對此，時隔半年未發表談話的金正恩妹妹金與正3日發出警告，稱這是韓國對北韓的瘋狂對抗，將使韓國面臨嚴重威脅，並批評徐旭是「人渣」。

《韓聯社》報導，北韓勞動黨中央委員會副部長、同時也是金正恩妹妹的金與正，3日通過北韓官媒《朝中社》發表談話，強烈譴責徐旭日前涉及「預先原點精密打擊」的發言，並強烈警告韓國可能面臨嚴重威脅。這是金與正時隔約半年再次發表談話。

金與正表示，徐旭口出妄言稱將對擁核的北韓實施先發制人的打擊，暴露出其反北韓的對抗瘋狂，是毫無益處的狂妄自大，這將使韓國面臨嚴重威脅。她表示，既然韓國軍方已表露出嚴重的挑釁刺激和對抗意圖，她也將根據金正恩的授意發出嚴肅警告，北韓將從多方面重新考慮對韓政策。

金與正說，如果想要避免慘劇，就應該謹慎言行和自我反省，北韓不希望再看到這種意氣用事。她還使用「瘋子」、「人渣」、「對決狂」等對徐旭進行猛烈批判。

面對北韓頻頻試射飛彈，徐旭1日公開警告北韓，韓國軍方擁有射程、精度、威力都大增的多種飛彈，能夠快速精確打擊北韓的一切目標。韓軍保持戒備狀態，一旦發現明顯的飛彈攻擊跡象，有能力精確打擊攻擊源頭及其後勤、指揮部門。預先原點精密打擊是一種統稱，包含先發制人的「殺傷鏈」（Kill chain）和「大規模懲罰報復計劃」（KMPR），由歷任保守黨政府提出，現任國防部長公開談及實屬罕見。