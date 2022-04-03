衛福部長陳時中。（資料照片）

對於行政院長蘇貞昌拋出「新台灣模式」，認為就是正常生活、積極防疫、穩健開放，因為99.7％以上都是輕症或無症狀，所以不必擔心。對此，網友解讀，「這很明顯是為了讓陳時中卸下指揮官，專心選市長的操作阿！」

行政院長蘇貞昌今（3）日針對「新台灣模式」提出最新看法認為，就是正常生活、積極防疫、穩健開放，所以戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，但因為99.7％以上都是輕症或無症狀，所以不必擔心，我們可以一步一步穩健地來開放，過正常的生活。

不過，台北市長柯文哲直指，香港就是戰略想共存，戰術卻想清零，結果「你看死得多慘」，新北市長侯友宜也呼籲中央盡快定調要與病毒共存還是清零，地方才好執行。

PTT網友對此回應，「電火球上場。陳時中可以辭了！」「類醫學專家？」「類共存？」、「讓陳時中去選了」、「不敢接指揮官？」、「結果有人確診就取消整個活動」、「共存清零講不清楚？」「反正衣服叫老婆洗」、「嘴巴要共存，卻執行清零，不敢解禁！」「騙神仔！」「喊喊口號！」

還有網友解讀，「這很明顯是為了讓陳時中卸下指揮官，專心選市長的操作阿！」「只為了你可以專心選舉，被隔離是隔心酸的？」「快點去選市長！拜託！」