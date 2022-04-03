金門新冠疫情持續發燒，今天再新增1名76歲確診患者，縣府已根據他搭乘的華信航班和返鄉後的足跡，緊急匡列35人完成第1次採檢，結果下午才會揭曉，相關疫調也持續進行中。

縣府說明，自台中婚宴群聚延燒外島金門，3月31日出現首例確診個案以來，至今累計3人確診、匡列61人，但整體評估疫情仍在可控範圍之內，鄉親無需恐慌，但要做好相關防疫措施。

新增的第3名確診個案已完成3劑疫苗注射，他是在3／31下午2：10搭乘華信航空AE-1287班次返金掃墓，4／2晚間自覺有咳嗽、痰多不適症狀，用家用快篩劑檢驗呈陽性，主動通報縣衛生局以119救護車送往金門醫院進一步PCR採檢，今天凌晨確診，CT值為20.8。

這名家住金城鎮的新增個案十分配合，他自稱在3／24曾與另一條台灣傳播鏈的確診者同桌共餐，有關這段未被匡列的空窗期，金門縣衛生局也將與台灣相關單位再做進一步釐清和因應。

縣衛生局除匡列同機前、後排旅客外，也根據他曾在南門老人會、西門里公所、后盤山和東門菜市場、模範街、貞節牌坊的活動足跡，匡列35名密切接觸者，並已在金門醫院完成首次採檢，結果下午即可揭曉。

楊鎮浯縣長說明，目前金門有4間負壓病房，依據中央防疫指引共可收治60人，另備援防疫旅館第一階段也有138間，在防疫人力和設備方面尚屬完備，且現階段確診個案有99.78為輕症或無症狀者，鄉親無需恐慌，但仍應完整注射疫苗為宜。