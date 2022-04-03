1名張姓男子，在台南市永康區騎車時，看見獨自站在路旁的小萱（化名），突然萌生性騷擾的意圖，趁小萱來不及抗拒之時，伸手觸碰她的胸部1次，小萱氣憤得報警提告，台南地院依違反性騷擾防治法，判張男拘役50天，得以易科罰金5萬，全案仍可上訴。

據判決書指出，台南張姓男子於110年10月，在台南市永康區某街道見獨自站在路旁的小萱，竟心懷不軌，騎著重型機車從小萱左邊經過，趁她還沒反應過來的時候，伸手觸碰她的胸部1次，小萱不甘自己被性騷擾，便報警提告，警方以車追人，逮捕張男後將人法辦。

台南地院法官認為，張男的行為已構成性騷擾，又意圖明確，趁小萱來不及抗拒且違反意願時，做出與性或性別有關之親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，且胸部又是女性私密之身體部位，非任何人都可以隨意碰觸，如未經本人同意而刻意觸摸，造成他人嫌惡等，是性騷擾無誤。

法官表示，張男因為一己私慾，在小萱未防範且來不及抗拒的時候，用手觸摸她的胸部，以偷襲式、短暫性、有性暗示的不當觸摸，損害小萱人格尊嚴確實不對，但考量張男犯後坦承犯行，又只有國中肄業、且從事臨時工之工作、家庭經濟狀況勉強等，依性騷擾防治法，處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，可上訴。