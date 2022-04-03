陳謙文、王樂妍高雄會粉絲。（台視提供）

王振富、邱琦雯高雄會粉絲。（台視提供）

《美麗人生》主演高雄會粉絲。（台視提供）

《美麗人生》主演高雄會粉絲。（台視提供）

台視60周年台慶大戲《美麗人生》主要演員方馨、王樂妍、邱琦雯、柯叔元、王振復、陳謙文2日南下高雄，特地在開播前與粉絲相會，並同時宣布將於4月7日起每周一至周五晚間8點首播。《美麗人生》歷經兩年籌備，事先經過田野調查及撰寫劇本，拍攝屆滿1年，如今終於要上檔，演員群也相當開心。

本劇在高雄旗津取景，再度回到拍攝地，演員紛紛表示有股難以忘懷的親切感，且眾人還不約而同穿著丹寧元素的服裝，默契十足。雖然當天高雄下著小雨，但粉絲熱情依舊不減，甚至有人特地從台東前來，就是為了看演員群一眼。方馨感受到粉絲熱情，上台前還把發熱衣給脫了，她劇中擁有一間酒吧，立刻開啟老闆娘許勉模式，甜笑說：「《美麗人生》要跟大家見面了，許勉的心情是非常的緊張，不知道有多少的客人會來我的店裡，希望大家看了戲之後，要來多多捧場喔！」柯叔元也大讚高雄是個溫暖有感情的地方，「不管什麼時候回到高雄都非常開心，這次來就是要把我們一年來努力的成果帶給大家」。

《美》去年４月開拍，至今滿1年，王樂妍也滿滿感動：「沒有拍過這麼久的作品，一定會讓大家很開心也很感動！」劇中最苦命的童養媳邱琦雯出來散心也開心表示：「劇本會讓大家想哭又想笑，下班後看了可以紓壓！」

見面會上，演員也和粉絲大玩比手畫腳遊戲，陳謙文拿到「仰臥起坐」題目，迅速俐落做了幾下，帥氣動作引來粉絲尖叫連連，對於《美麗人生》終於上檔，他說：「不管幕前幕後都非常的用心，像是我在戲中的家，是有百年歷史的古宅，一踏入那個場景就能感受到那個年代的味道。」

王振復擺脫戲中悶悶不樂的形象，拿到「鋼管舞」題目也大方在台上扭動，精湛詮釋讓粉絲秒答對，他笑說來到高雄就像回家一樣，不過也頗有感觸：「拍攝中間度過了疫情，大家都在非常辛苦地克服，這個劇本架構很強，播出之後一定會有很多人感同身受，希望這部戲可以帶給大家美麗人生。」

陳文山和游小白挑起見面會主持大任，兩人妙語如珠，互動充滿趣味，逗得台下粉絲哈哈大笑，陳文山感動表示：「請觀眾給我們一個機會，一起了解這個戲的美好。」游小白則謙虛表示：「很幸運可以跟這麼多前輩一起拍戲，希望大家一定要看，才知道我們到底有多好。」