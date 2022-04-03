國內確診數連日破百，從104、160例，今日中央疫情指揮中心也將開記者會，預計確診人數也超過百位，台北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，不少人擔心疫情升溫「到底要不要封一下？」他認為，除非確診數一下子突然激增到500、1000例，「那當然就該封了，因為超過了醫療量能線」，但現階段只要避免「短時間大量感染」。

姜冠宇昨分析指出，目前必須避免「短時間大量感染」，但是「長時間少量累積感染」是不會阻礙共存步調，他甚至認為，累積感染是需要的，這是建立「混合免疫社區」的必備條件，因為國外已是大量感染，所以疫苗打夠就開放。

姜冠宇也直言，「現在開始我們要慢慢放一些病毒進來」，除非出現意外變化否則不會停，這最終應該是每天幾百人被感染的狀況，不太會讓它破千，因為國外死亡率是落在千分之一到二之內，所以壓在幾百人就不容易有死亡出來，醫療也比較好支持，他認為，這是長期抗戰大概會一路到年底。

姜冠宇也針對「新台灣模式」做分析，他指出， 假設同樣免疫力而且還會消退，封下去沒有明顯好處，而開放時程，不管台灣753的步調為何，他分析，在美國接種率低、免疫力不佳的社區，在延長開放措施後，無法避免在開放後死亡率激增，但是過早開放也可能會造成重大衝擊。

姜冠宇認為，若沒有不能接受的衝擊，持續走向共存是必要的，然而決定因素應該還是社區的免疫力，也許「新台灣模式」，可以是與別國順序相反，持續提升三劑覆蓋，後續漸漸納入足夠混合免疫，還有其他個人防護措施，不致過度消耗醫療量能，也讓國內外經濟發展順利平衡接軌。