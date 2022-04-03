一名事業有成、今年46歲的小老闆赴診間就醫，自爆他懷疑自己「被戴綠帽」，因為當事人已結紮，沒想到老婆竟懷孕了！

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修分享，這名小老闆和妻子已生下兩個孩子，為體恤老婆辛勞，決定去動結紮手術；但當他再回到診所，情緒卻相當憂鬱，問沒兩句，男兒淚流下來。

醫師看傻，只好趕緊安慰「疑似被戴綠帽男」，並詳細詢問過程，聽完鬆了一口氣，「你老婆沒有對你不忠啦」。醫師指出，結紮手術後仍有可能讓女方懷孕，只有在兩條件下，才不會「達陣成功」。

「你是不是做完結紮後，完全沒避孕」，經驗豐富的醫師聽完小老闆自述，馬上做出這個推測，也得到肯定的答案。醫師補充，原因在於部分精子殘留輸精管，若手術後找老婆愛愛又沒有做好安全措施，這些剩餘精子同樣會跑出來，運氣好一點的人就會懷孕。

醫師強調，動完結紮手術的男性，建議2個月或15次射精後，找時間驗精蟲，未來才能「無限之戰」。