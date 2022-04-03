雲林縣蒜頭因3月下旬連續降雨造成災損，農民損失慘重，雲林縣長張麗善1日到農田現勘，成功爭取中央同意全縣蒜頭補助，但有農民反映一些蒜頭已在3月上、中旬就採收完畢，要如何申請救助？張麗善3日呼籲農委會「免現勘災損率」，簡化流程依栽種證明核發救助金。

雲林蒜頭產量占全台9成，3月下旬連續降雨造成大量蒜頭散瓣、腐爛，張麗善這幾天率縣農業處相關人員到處勘災，發現災損地區不是局限在特定鄉鎮，而是全縣20鄉鎮市都出現受損情況，因此向中央建議全縣列入現金救助範圍，中央也隨即同意。

張麗善表示，農委會1日公告雲林全縣蒜頭現金救助，但雲林在3月23日即開始下雨，許多農民為減少損失冒雨搶收，公告前約有一半蒜農已先行採收完畢，這些蒜頭也有災損情況，大家很擔心無法申請救助，紛紛向縣政府反映。

張麗善因此呼籲農委會免勘損失率，盡速核撥救助金，3日並由雲林縣府以最速件電子文交換型式行文農委會，建議只要農民提出栽種證明，核對無誤後即核發救助金，以解決農民的燃眉之急。

農民表示，此次連續降雨導致蒜田積水，即使想辦法把水排出，也因土壤過於潮溼蒜頭出現腐爛情況，很多農民在3月23日即冒雨搶收，但還是有不少蒜頭受到水損，加上肥料、農藥價格上漲，損失相當大，有賴政府協助度過難關。