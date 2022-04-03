36歲南韓女星朴敏英，外表清新亮眼，身型窈窕有致，出道多年以來，曾和不少一線男星搭過戲，近期與小她9歲的27歲男星宋江合作《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，故事講述兩人進入氣象廳後的戀愛故事，該劇開頭雙方就愛得火烈，明明才是第二集卻滾起了床單，本日(3)即將迎來大結局，雙方卻因種種因素面臨分手，究竟結局裡的兩人是否能夠終成眷屬，再三勾動劇迷們的心。

朴敏英在新劇《氣象廳的人們》與鮮肉男星宋江開頭就有激情床戲。

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朴敏英目睹未婚夫尹博，與宋江前女友Yura出軌。(圖 / 氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇 JTBC drama)

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》朴敏英（飾陳夏京）任職於氣象廳科長，原有位帥氣氣象發言人男友(尹博 飾)，卻在即將步入禮堂之際，親眼目睹男友與一名女子(Yura飾)，在床上行魚水之歡之事，痛心之下取消婚約。由於這名女子是宋江（飾李時雨）劇裡的女友，宋江和朴敏英同病相憐下互相依靠，卻把心事聊到了床上去，令朴敏英驚嚇的是，這時她這才發現宋江是她部門新調來的下屬。

然而隨著兩人越發了解彼此，正式確認了戀愛關係後，一連撒了好幾集的糖，讓不少劇迷都感到非常甜蜜，不過由於朴敏英的前任男友是社內戀愛，結局卻落到非常難看的境界，讓她對同樣是公司內部戀愛的關係有了害怕的心理，雖然後來經過很大的努力，這種膽怯的心理後續還是引發出雙方潛藏的價值觀分歧問題，在一次將宋江派到濟洲島後，在大雨中談崩了這段戀情。

在這部劇中的後半部中，朴敏英的前男友尹博反倒變成了宋江的愛情軍師，另一邊的宋江前女友Yura，則是對著朴敏英說著對宋江的了解，鼓勵他們勇敢面對感情上遇到的問題，而在最近曝光的第15集預告中，尹博對著朴敏英要她別錯過宋江，經過思考後的兩人飛奔到對方懷抱中，在絕美的街景中看向彼此，畫面就停在那一刻，讓人非常好奇甜蜜的感情是否能有完美結果，引發關注。