波蘭副總理卡臣斯基在今天刊出的訪問中，指控法國、德國與俄羅斯走得太近，並譴責柏林當局漠視俄國總統蒲亭多年來的所作所為，如今看到了後果。

同時身兼執政黨「法律正義黨」（PiS）黨魁的卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）在接受德國「世界報」（Die Welt）專訪時說：「德國和法國一樣，都強烈偏袒俄羅斯。」

卡臣斯基並對德國說了重話。他說：「這些年來，德國政府不願正視俄羅斯在總統蒲亭（Vladimir Putin）領導下的所作所為，如今我們看到了後果。」

他補充道：「波蘭並不樂見德國在歐洲所扮演的角色。」

他指責德國尋求重建19世紀俾斯麥（Otto von Bismarck）的成就，也就是「德國宰制，但有俄國並肩的支持」。

卡臣斯基特別譴責德國未能提供烏克蘭足夠的武器，還拒絕起碼對俄羅斯石油進口採取禁運措施。

卡臣斯基說：「很重要的一件事，是要知道俄羅斯在石油銷售上的獲利，是天然氣的4到5倍。」

他補充說：「我們無法繼續以支付數十億美元的方式，來永久支持像俄羅斯這樣的強權大國。」

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之前，德國55%的天然氣、半數的煤礦、約35%的石油都是從俄羅斯進口。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110403