國1北上汐五高架小客車火燒車 4人狂奔逃出 14:372022/04/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上汐五高架3日下午2時許發生火燒車。 （翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1汐五高架發生火燒車。（民眾提供） 國1汐五高架發生火燒車。（民眾提供） 今（3）日下午2時許國道1號汐五高架北上33公里處，1輛自小客車不明原因從內側起火，火勢一發不可收拾，所幸車上4人及時逃出。新北市消防局獲報後，隨即派遣人車趕赴，火勢於2時21分撲滅，車輛已全毀，起火原因仍待調查。 東南水泥包商一次性拆除水泥塔 橋檢諭知4人交保 搶攻五倍券商機 日曜天地4月全館下殺2折起 #國道 #汐五高架 #火燒車 #汐止 #五股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鐵高3車站動土 嘉縣市爭取零自籌 04:102022/04/01 地方新聞 高架步道直達觀瀑平台 竹山瑞龍瀑布變近了 16:082022/03/31 生活 五湖園生命智慧園區攜手公益團體 採購愛心供品 00:032022/04/02 寶島 16檔雙資作帳行情 吸睛 04:102022/03/31 證券．權證 基隆市警察局再傳4人確診 當中3人未到刑警餐會 11:562022/04/01 生活 搶孝親商機 CAFE49推4人同行媽媽免費 09:042022/03/31 生活 東南水泥承包商闖大禍 司機等4人至橋檢說明 14:392022/04/02 社會 大甲媽遶境香客要進彰化五星級休息站 3點要遵守 19:502022/03/31 生活 五股圖書館重啟 濃濃文青風 04:102022/04/03 地方新聞 綠定議員民調期程 初選４人退出 04:102022/03/31 政治要聞 2022臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－大型遊樂中心麗寶樂園渡假區 變動的時代 每天都要做最好 04:102022/04/02 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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