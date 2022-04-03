國1汐五高架發生火燒車。（民眾提供）

國1汐五高架發生火燒車。（民眾提供）

今（3）日下午2時許國道1號汐五高架北上33公里處，1輛自小客車不明原因從內側起火，火勢一發不可收拾，所幸車上4人及時逃出。新北市消防局獲報後，隨即派遣人車趕赴，火勢於2時21分撲滅，車輛已全毀，起火原因仍待調查。