國民黨立委林為洲在清明連假突宣布參選新竹縣竹北市長，表示將在清明節後爭取竹北市長提名，對此國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示尊重、沒有意見，但應按照黨內初選機制來走，預計下周公布辦法，下下周開放登記，只要符合選舉資格的人都可以登記。

林為洲有意參選竹北市長一事，地方早有傳聞，據聞林為洲早在2月即啟動運作，也在3月初放出預備參選風聲，近期更在臉書撰文說自己是竹北人鋪陳醞釀。只是地方上有意參選的國民黨籍人選也不少，包括市民代表林啟賢、竹北市公所主祕郭漢章、前工策會副總幹事邱靖雅等人蹲點已久，林為洲正式宣布「降格」參選，還是引起地方一波震。

「嚇一跳，蠻震驚的。」林啟賢表示，若要參選市長，應會先與黨內溝同協調好，怎會在清明連假時這個時間點突然宣布，對於林為洲此舉，林啟賢表示自己不受影響，仍會參加黨內初選，等民調結果出爐後，再做後續打算，但並不考慮選立委。

現任竹北市長何淦銘表示參選是個人自由，自己擔任兩屆竹北市長，都已經把基礎打好，市庫也有40多億存款，因此讓不少人對竹北市長寶座躍躍欲試，至於自家子弟兵主秘郭漢章表態接棒，何淦銘認為郭了解竹北市政，若能當選絕對無縫接軌、即刻上手。

「參選到底。」國民黨籍的郭漢章對參選竹北市長態度堅決，面對立委層級的林為洲宣布參選，郭表示早有聽說，並不驚訝，但不影響自己的布局，至於藍營內部有多人表態參選，自己將不參加初選，不排除以無黨身分參選。

地方呼聲頗高的總統府辦公室參議鄭朝方也蹲點多時，他表示林為洲應有不足為外人道的想法，自己現階段仍有總統交辦的工作事務，以公務為優先，對於基層的關心，仍是按部就班的經營。對於是否參選竹北市長或新竹縣長，鄭朝方仍不鬆口。