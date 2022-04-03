高雄一名呂姓婦人接獲詐騙集團電話指她涉及擄人勒贖和多宗詐騙洗錢，要她交付所有財產做為證物，前後不僅打電話還發假公文，讓呂婦落入圈套，並到銀行領出鉅款，甚至還奉上價值約450萬元2.5公斤的金飾，共被騙了1700多萬元，直到對方從LINE群組中消失，呂婦才驚覺受騙趕緊報案，詐騙金額之高，警方正積極偵辦中。

高雄一名64歲已經退休的呂姓婦人，2月下旬於在家接獲中華電信客服來電，對方告知她積欠多筆電話費未繳，雖然第一時間呂婦因為沒申辦該門號而痛斥對方，但客服回覆還說會通報警方。

隨後就有自稱刑事小隊長來電，稱是接獲電信公司報案，發現呂女個資遭盜，除了涉及一起擄人勒贖，還涉嫌多筆帳戶洗錢，全案已由臺北地檢署檢察官指揮偵辦中。隔天又則有自稱主任檢察官來電，要求呂女配合調查，並告知偵查中不可讓親友知悉，另外，為了證明名下所有財產非贓款且與刑案無關，需要交付檢方作為證物，前後打了約7通電話，最後更用LINE傳送假公文，這讓呂婦完全落入圈套。

接著，她依指示臨櫃分批提款，雖然行員覺得有異好心關心，但呂女均稱是「幫兒子討媳婦」、「付新房頭期款」打發，甚至連同家中2.5公斤價值約400多萬的金手鐲、項鍊、戒指等金飾，全包一包放在詐騙集團指定處所，前後損失約1700萬元。

詐騙集團得手後，隨即消失，還相關對話內容均已回收，呂女才驚覺遭詐、向警方報案。從呂婦接到首通電話到遭詐一空，前後不到半個月時間，遭詐金額之多，連承辦警方都直呼「罕見」。

高雄市刑大分析假檢警詐騙案三階段轉接手法，首先會以假冒各類機構人員，像是醫療院所、戶政事務所、健保局、中華電信等人員，告知民眾積欠了某些款項，將會報警處理。接著，假冒警察機關知民眾身分遭冒用，涉及刑事案件，被列為犯罪嫌疑人，已由某地檢署偵辦中。最後是假冒地檢署檢察官，告知民眾偵查不公開，不可告知親友偵辦情形，且需配合監管帳戶、清查金流等，要求民眾將現金提領後面交或匯入指定帳號，才能證明自己與刑案無關。

警方提醒，詐騙集團常利用市話，隨機尋找白天獨自在家民眾，假檢警詐騙案被害人多為中高齡退休人員、家庭主婦等，接獲不明電話（開頭出現002、009、＋號)應提高警覺。另外，檢警不會在電話中製作筆錄、不會要求民眾至超商接收傳票、也不會以LINE傳送公文，聽到檢察官、警察及法院要求「匯款」、「轉帳」、「監管帳戶」都是詐騙關鍵字，應撥打110、165報案。