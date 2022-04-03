高雄廖姓男子在知名外商公司擔任南區業務經理，年薪超過百萬，但公司執行整併計畫，欲將廖男調至台南分公司任職，廖男認為公司提供的交通費比他預期少了2000多元，因此未達成調職協議，隨後廖男被公司資遣，廖男認為公司違法解聘告上法院，高雄高分院認定是廖男主動拒絕新職，判他敗訴。

判決指出，廖男自1998年進入該知名外商公司任職，隨後在高雄擔任公司南區業務經理，年新超過百萬，但2018年公司因市場型態需求變更、業務性質轉變，且南區業務長期低迷，決定採取不同經營方式，準備將全台各分公司陸續整併，並將裁撤廖男在高雄的職位，將其改派至台南擔任倉儲主管。

由於廖男居住在高雄，若調至台南須每天通勤，公司開出條件額外補助廖男每個月3965元的交通津貼，但廖男認為公司給的交通津貼跟不夠，應至少加至6000元才符合他的交通成本，由於廖男遲遲無法與公司達成協議，沒有順利調職，最終公司以業務性質變更為由，將廖男資遣。

廖男除了無法成功調職，還因遭公司資遣解職失去年薪百萬的工作，廖男心有不甘，認為公司違法解聘，憤而向公司提告，法院審理時，廖男強調，自己並未拒絕調職，只是還在與公司商議交通津貼，卻臨時接獲解雇通知，公司根本是惡意減薪調職。

但公司辯駁，公司整併前，曾提供廖男員工作條件相當的職位，並為其安排面試，但廖男不僅未填寫轉職意願書，更不斷表示公司提供的交通津貼不足，並於第2次面試中表達需要6000元交通津貼外，對工作意願、想法也都沒表示意見，考量他拒絕，公司又無其他職位可以安置，才會將廖男解聘。

一審高雄地院審理時，法官認為公司合乎勞基法規定，判廖男敗訴。廖男不服判決上訴，高雄高分院認為，廖男新職雖在台南，並非通勤不能抵達，且根據廖男與公司往來郵件發現，公司曾詢問廖男「若交通津貼少於6000元，是否會拒絕職缺」，廖男回覆「是的」，因此，法官認定是廖男主動拒絕新職缺，公司解聘有理，判廖男敗訴。