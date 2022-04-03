連日降雨，苗130縣道苑裡鎮蕉埔里路段，3日清晨6點多發生山壁崩落，許多大樹倒塌，橫躺在路中央阻礙交通，民間救難人員趕往現場，冒著寒冷與雨勢，將路樹鋸斷，才順利排除交通。

通霄救難協會接到地方民眾陳情，不畏蕉埔里山區10度低溫，前往救援，協會人員紛紛拿出電鋸把樹木鋸斷，經過眾人努力，終於把多根路樹鋸成塊狀，讓道路恢復交通，避免民眾撞到路樹發生事故。