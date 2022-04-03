苗130縣道清晨山壁崩落 民間組織前往救援搶通道路 15:052022/04/03 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民間就難組織自發性前往搶通道路。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連日降雨，苗130縣道苑裡鎮蕉埔里路段，3日清晨6點多發生山壁崩落，許多大樹倒塌，橫躺在路中央阻礙交通，民間救難人員趕往現場，冒著寒冷與雨勢，將路樹鋸斷，才順利排除交通。 通霄救難協會接到地方民眾陳情，不畏蕉埔里山區10度低溫，前往救援，協會人員紛紛拿出電鋸把樹木鋸斷，經過眾人努力，終於把多根路樹鋸成塊狀，讓道路恢復交通，避免民眾撞到路樹發生事故。 清明節將到來 東勢林管處試辦金紙集中 降低保安林火災發生 高鐵東延案進二階環評 北捷環狀線東環段環評過關 #130縣道 #路樹 #苗栗 #山壁崩落 #蕉埔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 母子雙載返家遭賓士撞飛 機車零件散滿地送醫雙亡 10:462022/04/02 社會 台中市運動局男員工 心臟衰竭送醫不治 15:482022/04/01 社會 不滿遭刁難 司機吊廢車堵保險公司大門 04:102022/04/01 地方新聞 臨軌工地 交長允盤點有風險民間工程 04:102022/04/03 生活新聞 台東2月零A1事故 饒慶鈴感謝編組同仁辛勞 19:032022/03/31 社會 當俄羅斯的貓也被抵制 04:102022/04/03 時論廣場 俄烏戰爭啟示 學者：國安得靠自己 04:102022/04/01 話題觀察 東南水泥又出包 他轟如「複製貼上」要市府負政治責任 10:262022/04/02 政治 差點就能回家 母子雙載遭賓士撞死 04:102022/04/03 社會新聞 中共領導人首次集體哀悼東航空難遇難者 11:002022/03/29 兩岸 社評／東航空難檢驗大陸社會文明 04:102022/03/31 焦點新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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