胡瓜（右）一開始相當得意忘形。（民視提供）

胡瓜閃避不及，接連被水球擊中。（民視提供）

小小疊杯選手打破自己的紀錄，讓胡瓜開心頒發獎金。（民視提供）

《綜藝大集合》日前在桃園八德超過兩百多年的大廟「玉元宮」錄影，綜藝大哥胡瓜看到同學在大熱天下跳舞滿頭汗，為了讓大家降溫，便主動提議要跟鄉親玩「風水輪流撞」清涼一下 。

4位參賽者只需要帶著砂紙眼罩跟砂紙安全帽，憑感覺將身體前後擺動且不被掛在空中搖晃水球打到即可，胡瓜也自告奮勇的要跟鄉親遊戲，只見他使出全身力氣前後搖擺，屢屢閃過近在眼前的水球，讓錄影現場緊張到最高點，在場的鄉親也忍不住為他捏一把汗，一直沒被水球打到的胡瓜開心的不禁跳起舞來，不料下一秒，水球就馬上擊中胡瓜的頭，炸開的水球更是讓他全身濕透，調皮的阿翔也趁機再補一槍偷砸水球，連2個水球砸頭現場讓現場響起尖叫聲連連，敬業的胡瓜也讓全場響起歡呼。

除此之外播出時適逢兒童節，節目邀請了4位小小疊杯選手，其中有2位小朋友還是世界疊杯紀錄的保持人，隨著現場的音樂，4位小小疊杯高手以驚人的手速將疊杯快速地疊起來，又以迅雷不及掩耳的速度將疊杯收起來，讓所有人看得目瞪口呆，讓人驚訝的當然不只這樣，其中才6歲的疊杯高手張家欣，為觀眾示範疊杯競賽的玩法，連續2次示範時都打破自己所保持的世界紀錄，讓胡瓜跌破眼鏡直呼：「不噴獎金都不行了」，頻頻讚嘆他們是台灣之光。