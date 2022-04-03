台南市政府農業局表示，目前基地現況已完成填土。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南是台灣聞名的芒果產地，為強化青果品質和競爭力，台南市政府去年向農委會爭取經費建置玉井農產加工及冷鏈物流中心，今年2月傳出好消息，市府順利獲中央核定補助4.3億元，加上配合款0.7億元，總計將投入5億元來推動，目標今年6月完成細部設計，10月發包動工，力拚後年啟用營運。

市府去年向農委會農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，今年2月獲核定，成為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心，提供青果理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等功能，年處理量至少可達5500公噸。

市府農業局行銷科長陳崇彝表示，以台南外銷的芒果為例，從玉井蒸熱場處理後，得經過降溫才能裝櫃出貨，而近年國內連鎖超市也對於蔬果的鮮度愈來愈注重，因此市府配合農委會「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫，希望提升台南芒果的競爭力，選在主產地建置冷鏈物流中心。

陳崇彝提到，台南芒果產季在5至7月，未來冷鏈物流中心完工後，除了收購芒果，非芒果產季期間，也能收購處理蜜棗、芭樂等蔬果；農產品透過冷鏈系統維持鮮度，後續運送到市場、儲存及上架的過程，可以比較不容易壞掉，耗損率一降低，農民收益也會跟著提高。

市府農業局說明，冷鏈物流中心現已進入工程基本設計階段審議，並已獲農糧署初審通過，4月將提報農委會辦理複審，盼今年10月順利發包動工，而興建完成後，將以營運移轉（OT）方式委託民間機構經營，預計今年7月公告招商，如果招商順利，11月即可徵得營運廠商。