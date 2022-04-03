烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）2日稱，俄烏雙方的協議草案已可進階到讓兩國元首會面磋商的階段。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）昨（2）日稱，除了克里米亞半島議題外，俄羅斯已口頭同意烏克蘭提出的幾項主要提議，甚至指出雙方的協議草案進展已足以讓兩國元首親自磋商，不過莫斯科今（3）日打臉，指出還不到兩國元首會面的時候，重申俄羅斯對克里米亞及頓巴斯地區的立場不變。

綜合烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）、英國《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞昨日接受烏克蘭電視台訪問時稱，1日烏俄雙方進行視訊談判時，俄方證實本周稍早在土耳其磋商的協議草案，已可準備讓雙方元首進行談判。

他說俄方已經針對烏方提出的所有立場給予正式回覆，除了克里米亞議題外，俄方接受烏方立場。

他也提到烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指出，俄方雖無正式書面確認，但已「口頭」同意，在周五的談判中俄方並未反對烏方的立場。

他指出，俄方在談判中同意，烏克蘭就中立地位舉行公投是「擺脫這種局面的唯一方式」。

當被問及如果烏克蘭民眾在公投中投票反對維持中立地位會發生什麼事時，阿拉哈米亞說：「我們要嘛回到戰爭狀態，又或者回到新的談判局面。」

他也提到，俄方證實烏方的說法，協議草案已足以讓兩國元首進行直接磋商，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最可能在土耳其舉行會晤。

他說：「我們的任務並不是準備文件本身，而是就那些我們觸及的議題準備最後階段，以及準備未來的總統會面。」

不過俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）今日在社群媒體Telegram發文，指出雙方的協議草案還不足以交付兩國元首會談，重申莫斯科在克里米亞及烏東頓巴斯（Donbas）的立場不變，「我一再重申：俄羅斯在克里米亞及頓巴斯的立場維持不變。」