范少勳於2019年憑藉著電影《下半場》榮獲金馬獎新演員獎，隨後更以電視劇《四樓的天堂》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》和電影《不想一個人》中的出色演技，成為新一代備受矚目的男演員，近期受邀成為擔任伯爵風格大使，戴上近千萬珠寶，頓時化身行走豪宅。

臉上總掛著陽光笑容的范少勳，面對自己最喜歡的演藝工作卻有著無比堅定的意志，與伯爵對於珠寶創作所展現的不懈熱情不謀而合。2022年恰逢范少勳出道10周年，在這特別的一年，能成為伯爵風格大使感到備感光榮，他開心地表示：「一路以來，我總是不放過任何演出機會，突破框架、迎接各種考驗，正如伯爵第三代傳人瓦倫汀·伯爵（Valentin Piaget）的人生信條『做前所未有之事』所訴說的一樣，不斷挑戰自我，只為創作出至臻至美的絕世之作，淬煉精采人生。」

而這次伯爵的主題是《Extraordinary Lights 非凡之光》共分三個不同的主題篇章：「Festive Lights 慶典之光」、「Magical Lights 奇幻光影」及「Infinite Lights 永恆光境」，分別從飛翔於天際的幸福天燈、奔馳於夜幕的魔幻極光和記憶中難以忘懷的閃耀光芒三種凝聚成非凡之光，訴說光在人間最動人的畫面。

范少勳將出席高級珠寶展。（品牌提供）

即日起可預約鑑賞高級珠寶工藝，伯爵將於4月7日(四)至4月11日(一)於台北丁丁藝術空間舉辦《Extraordinary Lights 非凡之光》頂級珠寶展暨腕錶展，共計將有超過120件、總值新台幣15億元的頂級珠寶暨腕錶作品來台展出。