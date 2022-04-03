新光三越信義新天地A8 4F「橡子共和國」台北一號店於3月底盛大開幕。（新光三越提供）

板橋大遠百寶可夢25周年歡樂大冒險，新抓寶大冒險遊戲機GO，首賣價1999元。（遠百提供）

即起至4月17日，中壢SOGO 9樓首度舉辦桃竹苗獨家「miffy米飛的彩色世界」。（SOGO提供）

Big City遠東巨城購物中心全台巡迴「角落小夥伴歡樂城」。（Big City提供）

即起至5月8日，台北市政府與台北101 89F觀景台聯手舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」。（台北101提供）

雖受疫情升溫影響，百貨兒童節限定主題仍吸引不少目光，如新光三越的AR奇幻海洋世界登場、吉卜力商品館獨家開幕，還有台北101兒童公益市集，買精品也可做公益，加上板橋大遠百的寶可夢商品特展，及中壢SOGO、新竹遠東巨城的miffy兔、角落小夥伴主題展，不少都延續到4月中旬，連假來不及逛也可等下次。

新光三越台北信義新天地，推出兒童節送禮清單，持兒童卡單卡滿3萬元加300點，贈市價1860元的藍寶堅尼兒童划步車，還有公主系洋裝買1送1、森林家族豪華禮盒等好禮，另法雅客KIDS部份童書、玩具7折起。

此外，即起至4月17日信義新天地A8館，推出「AR奇幻海洋世界」，首度引進AR實境空降，親子一起走入城市的空中水族館，還有A8館4F的「橡子共和國」台北1號店開幕，引進吉卜力系列商品獨家販售。另同樣於A8館4F，4月8日將舉辦寶寶抓周活動，請到專業主持與攝影團隊幫小孩記錄。

台北101即起至5月8日，連續共6個周六日，與台北市政府在101 89F觀景台聯手舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，設計童趣互動攤位、兒童天空體驗課程，及101件精品共同響應，除提供顧客天空兒童遊樂園的獨特體驗，活動收入也將捐贈合作公益團隊。

板橋大遠百7F活動中心，即起至4月6日舉辦寶可夢25周年歡樂大冒險特展，現場販售新上市空運首賣商品，另有「2022多美火車節」新幹線變形機器人特展，展場獨家販售多美火車、卡通聯名的可愛巧虎車站組等，滿足大小鐵道迷。

而即起至4月17日，在中壢SOGO 9樓推出桃竹苗獨家的「miffy米飛的彩色世界」特展，展場有從荷蘭空運來台的經典16色miffy玩偶、2米高的miffy大扭蛋機等。

新竹Big City遠東巨城購物中心，引進桃竹苗惟一的「角落小夥伴歡樂城」，入園可搭乘夥伴小火車、挑戰迷你高爾夫、乒乓球丟丟樂、套圈圈等主題遊戲。