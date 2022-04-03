每個人對待感情的方式不同，有些人就算談戀愛還是希望給彼此一點空間；但也有些人一談戀愛就像是變了一個人，完全失去自我，整天只想在另一半身邊跟前跟後。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，談戀愛前嚮往自由，一旦陷入愛情卻秒變黏人精。

▍金牛座

金牛座個性淡定從容，做事情很有主見，喜歡自由且不喜歡太多的束縛，不過他們一旦陷入戀愛，就會全部變樣，因為金牛座萬萬沒想到自己會如此喜歡對方，甚至在乎到恨不得將自己全部託付給對方。金牛座以前總覺得跟另一半膩在一起是件很煩人的事情，但是戀愛後的他們卻非常享受這種狀態。

▍獅子座

獅子座相當獨立自主，從來不會多管別人閒事，不過一旦陷入愛情，獅子座就會迫切的想要知道對方的一切，尤其是沒掌握到對方的行蹤，會讓獅子感到特別不安，沒辦法專心做事，所以獅子座才會巴不得黏在對方身邊，這樣就能時時掌握對方的動態和心思。

▍天秤座

天秤座很沒有安全感，在愛情中容易患得患失，儘管順利和心儀對象在一起，但是天秤座認為，交往不代表永遠，一旦對方變心，那麼自己就會一無所有。天秤座非常害怕另一半出軌，總是每天疑神疑鬼，所以恨不得拿繩子將對方綑綁在自己身邊，這樣就不必擔心對方會在外面亂來。

▍雙魚座

雙魚座是典型的行動派，想做什麼就做什麼，沒有太多的顧慮，然而他們一旦陷入愛情就會完全變了一個人，不僅愛得十分高調，甚至時時刻刻都想跟對方膩在一起，做任何事情都形影不離，恨不得讓大家知道，自己交往的對象十分優秀，小倆口感情也十分融洽。