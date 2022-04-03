「遇到這種買一樓送土地的鄰居，大家都怎麼看？」一名網友在臉書表示，自己將車停在鄰居門前，卻立刻被住一樓的鄰居抗議占用車位，鄰居還大言不慚，稱自己已在門口停車快40年。文章曝光後，不少網友認為，解決門口停車的不二法門就是申請畫紅線，大家都不能停車，就不會吵架。

這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，稱他日前將車停在隔壁鄰居家門口，而隔壁一樓住戶慣性把門口公共空間當成自家車位，長年以腳踏車或廢棄輪胎卡位，就怕空間被其他人停走，果不其然他停沒多久，就被鄰居以「我女兒要停」為理由，抗議占用車位，還以膠帶黏紙條在他的擋風玻璃上，讓他無奈報警處理。

原PO說，警察到後了解詳情後，鄰居跳針表示「40年前就開始停」，員警只好請鄰居上網Google「既成道路」，並向對方說明，縱使門前該塊地為鄰居所有，但政府在上頭鋪設柏油數十年，土地已成公家所有，鄰居可向里長尋求協助，在該處畫設紅線，讓所有人都不能停。

原PO無奈，他認為該鄰居家門口屬於公有道路，沒有畫設紅線，他停車時也沒擋住出入口，而他家門前也會被其他鄰居停車，若他回家時自家門口已沒位置停，他會去尋找其他車位，而非像隔壁鄰居一樣強詞奪理。

網友在鄰居家門口停車被抗議。（翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

文章曝光後，不少網友留言表示，「紅線畫起來誰都別想停」、「很多人真的都沒有常識還敢大小聲」、「紅線畫下去，完美」、「真的很多這種人，自家門口就是自己的想法」、「大家都不要停最公平」。