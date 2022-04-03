吉林長春市疫情防控指揮部今天（3日）發佈《致廣大市民朋友的一封信》，指出長春市疫情防控已經到了發起總攻、決戰決勝的關鍵階段。從今天起，政府將利用5天時間，全面實施清零攻堅行動，盡快實現全社會動態清零。

公開信表示，三月以來，新冠病毒Omicron變異毒株突襲長春，傳播力強，隱匿性高，疫情持續膠著，長春備受考驗。3月11日封閉管理，3月20日提級管控，來勢洶洶的疫情和不斷強化的防控措施，給全市人民的正常生活帶來了許多不便，對大家遇到的困難政府官員感同身受，在此向市民對這些日子給予的理解、配合和支持表示誠摯的敬意和感謝。

公開信表示，在這20多天裡，全市人民識大體、顧大局，齊心協力、同心抗疫，醫務人員白衣執甲、逆行出征，志願者們踴躍響應、主動請纓，基層幹部、社區工作者、公安民警、保供人員等各條戰線不眠不休、連續作戰，聚涓滴之力、護春城無恙。一切都為了讓我們熱愛的城市再燃煙火氣，讓美好的生活重歸原方位。

公開信指出，當前，長春市疫情防控已經到了發起總攻、決戰決勝的關鍵階段，稍有松懈就會前功盡棄，只有每個人都「緊」起來、再「嚴」一點、多「靜」一些，防疫的網絡才能織得更密更牢。

公開信更吹響衝鋒號角，「從今天起，我們將利用5天時間，全面實施清零攻堅行動，盡快實現全社會動態清零。長春是一座英雄的城市，疫情只會讓這座城市更加團結，懇請大家繼續配合疫情防控工作，這是我們渡過難關、戰勝疫情最可信賴的力量。」