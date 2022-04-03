香港許多家庭都會請外傭整理家裡，一名香港父親日前上網PO文，表示18歲的兒子向他坦承愛上來家裡打掃的23歲正妹外傭，但不知道該怎麼開口，意外的是這名爸爸知道後不僅不反對，還上網問網友該不該向外傭暗示，讓大家大讚這名爸爸太開明。

據《中國報》報導，這名爸爸日前在臉書社團「香港雇主討論區」發文，指出家裡聘請一名外傭整理房子、打掃花園，合約還有1年，不過兒子近日卻告訴他，自己愛上了外傭姐姐，不知道怎麼開口。

這名爸爸和妻子討論過後，都不反對兒子與外傭交往甚至結婚共組家庭，認為外傭有學歷、處事乖巧且外貌出眾，但這都只是兒子的一廂情願，還是要尊重女方的想法，所以上網問網友「該不該和外傭暗示」，問她對兒子是什麼感覺，喜歡什麼樣類型的男生。

貼文PO出後引起網友熱議，大讚這名父親相當開明，且兒子願意把心事與家人分享，親子關係一定很好，然而也有人認為這事要小心處理，建議這名爸爸裝作不知道就好，免得交往後分手還有其他事要擔憂，還有人建議要告訴外傭「不論結果如何，都不會影響到大家的關係」。