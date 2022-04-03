1名女網友在《爆料公社》抱怨，和男友交往不到2個月便同居，日前因為不想幫忙掃墓，竟遭對方媽媽嗆沒家教，被要求分手，男友還要她馬上搬出去住，原PO因為剛失業沒錢，向男友借2萬元，遭拒後，發文詢問網友自己很過分嗎？引起網友熱議。

1名女網友在《爆料公社》發文寫下，和男友交往2個月就同居，適逢清明節，男友媽媽要求早起準備拜拜跟掃墓，她拒絕後，被男友媽媽嗆說：「身為1個女生不懂尊重長輩，真沒家教！」並要求男友跟她分手，不料，男友竟順母親的意拋棄她，要她馬上搬出去。原PO崩潰表示，上個月才剛失業，實在身無分文，突然被趕出門，瞬間無家可歸，意圖向男友借2萬住旅館也遭拒，讓她不知道該如何是好。

網友們看到後紛紛留言：「妳們如果真的以結婚交往為前提，就應該要幫忙準備拜拜的物品，如果沒有錢就直接跟男友媽媽說明或請男友拿錢出來，但如果只是幫忙男友媽媽提個東西就不願意，這就有點說不過去，因為妳可以跟男友說我們兩一起去幫忙，至於拜拜時是可以不用參與，從妳的文章描述，感覺在妳心裡只在意妳自己」。

另外文章下，原PO多次回覆留言稱「自己沒錢」，也讓不少網友嗆說：「交往不到兩個月，妳就能搬去住男友家？我也是服了」、「月光族都沒存款嗎？住男友家吃喝人家的，現在又要拿錢」、「沒錢妳不會去跟妳家人拿嗎？」、「還想要錢，人家又沒有欠你」、「妳的問題，活該」。