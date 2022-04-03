終端客戶需求穩定，二極體廠德微(3675)3月合併營收有機會延續成長趨勢，再創單月歷史新高，德微預估，今年營運將逐季成長，全年營收及毛利率均可望優於去年，本週投信積極買超德微，4月1日德微以308元作收，順利站上300元關卡。

俄烏戰爭及大陸新冠肺炎疫情延燒封城停工影響消費市場，不過德微因IPC及車用TVS訂單強勁，且廠區在台灣，營運未受衝擊持續成長，今年前2月合併營收為3.41億元，年成長18.66%，為歷年同期新高，3月在工作天數恢復正常下，預估有機會再創單月新高。

德微車用產品於去年通過達爾科技VDA 6.3稽核認證，正式進入達爾集團Tier 1汽車客戶系統，並於去年第4季開始出貨，而公司接收敦南車用設備預計第2季開始出貨，下半年放量，預期敦南車用產品可以貢獻今年7%營收成長；德微預估，今年車用產品平均佔公司營收比重可望上看10%到15%，2023年佔比有機會達20%以上。

德微今年營收可望逐季成長，且安森美日前宣布在上周與達爾簽訂最終協議，賣出自家在美國緬因州南波特蘭的8吋晶圓廠，該交易預計將在2022年第2季度完成，市場看好達爾買下安森美8吋晶圓廠後，可以生產的產品增加很多，對德微未來營運也有助益，本週投信積極買超，成為公司股價站上300元關卡的功臣。