斯里蘭卡當局為平息抗議經濟危機惡化的示威潮，宣布週末期間全國宵禁之後，今天也封鎖社群媒體平台。

法新社報導，這個南亞國家面臨嚴重的食物、燃料等必需品短缺，以及價格飆漲、斷電等問題，這是1948年斯里蘭卡脫離英國獨立以來，最痛苦的經濟衰退。

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在抗議民眾試圖闖入他的官邸後，於1日宣布全國進入緊急狀態，並宣布全國進入宵禁直到明天上午6時。

親政府的阿達德拉納（Ada Derana）新聞網站報導，在國防當局下令後，網路服務商已關閉了臉書（Facebook）、YouTube、推特（Twitter）、Instagram以及WhatsApp等社群平台。

在命令生效前，一些匿名的抗議人士曾在社群媒體上號召大規模抗議活動。

警方和居民說，昨天有數百人無視宵禁命令，夜間仍在首都可倫坡（Colombo）多個街區舉行了小型示威，但最後和平散去。

必需品嚴重短缺、價格飆漲且斷電之後，斯里蘭卡的推特和臉書多日來看到以「賈帕克薩回家」（#GoHomeRajapaksas）等為主題標籤的反政府運動。

警方表示，一名社群媒體活躍人士1日因涉嫌張貼可能造成民眾動亂的素材被捕。

駐可倫坡的西方各國大使對斯里蘭卡動用緊急權力法鎮壓國內異議人士表示憂心，還說他們會密切關注局勢發展。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110403