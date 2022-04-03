距離法國總統大選投票日僅剩一週時間，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天才舉行首場造勢大會，他呼籲數以萬計的支持者動員起來，協助他贏得連任。

法新和路透社報導，馬克宏的支持者目前是既興奮，又越來越緊張。馬克宏在造勢中警告，這次法國總統大選可能會有跟英國脫歐投票相似的疑慮風險。

馬克宏於2017年以中間派親商立場贏得總統大位，如今幾場民調顯示，極右派對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）正在凝聚動能，並威脅到馬克宏一度看來幾乎無可動搖的地位。

在巴黎西邊的一座體育館中，馬克宏在2個小時30分鐘的演講後作結指出：「現在就動員起來，選戰就是現在！」

「我不要趾高氣昂、也不要失敗主義，我要的是總體動員起來。」

他將這次大選定調為他的政治主流陣營和極右派「極端主義」之間的一場戰鬥；並指這是「進步和退步之間的戰爭；也是愛國主義、歐洲與民族主義之間的戰爭」。

馬克宏在演講中，大部分不斷地強調他眼中的任內最大成就，如較低的失業率與稅賦、較高的安全支出，以及他準備在連任的5年內所要做的計畫。

但馬克宏結論時話鋒一轉，批評反移民的瑪琳．雷朋，以及極右派前電視名嘴澤穆爾（Eric Zemmour），但馬克宏言語中未曾指名道姓。

馬克宏警告：「極端主義的危險已達新高境界，因為最近幾年、幾個月來，仇恨和另類事實已經正常化，我們都習以為常了。」

路透社報導，馬克宏這場造勢大會，約有3萬名支持者參加，幾乎擠爆整個體育館。另外，左派和右翼的前任總理、其他黨派的大老們也都出席大會。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110403