年底台北市長選戰開打，國民黨立委蔣萬安日前稱「以蔣家人為榮」，行政院長蘇貞昌今酸，人不能選擇自己父母，但可以選擇自己國家領導人或城市領導人。對此，蔣萬安重申，兩蔣對中華民國是有貢獻，不容抹滅及扭曲，身為蔣家後人，他感到非常驕傲也非常光榮。

蔣萬安指出，台灣已進入民主化，這是過去前輩一點一滴所累積，兩位蔣總統不管是為台灣經濟起飛、民主化發展打下非常好的基礎，過去那段歷史他無法參與，面對未來希望共同努力，為這片土地創造新的世代。

對於台北市副市長黃珊珊在臉書上發文反駁，稱沒有攻擊蔣萬安的家世，而是質疑蔣的邏輯，蔣萬安強調，疫情又再起，應該把精神放在防疫上，在各自崗位上做好防疫，才是最重要最迫切的事情；蔣也呼籲，台北市政府必須嚴肅正視行政中立的問題，也是大家對政府最基本的要求。

對於黃珊珊子弟兵陳宥丞也質疑，如果不姓蔣憑什麼空降選立委，蔣萬安未正面回應，僅表示大家應該把精力好好在自己的崗位、把事情做好，每個人都有責任做好防疫，過去能把疫情守住，也是靠全民一起配合，不管政府的的政策，戰略目標要清楚讓大家有所依循，落實防疫是最重要迫切的事。

此外，蘇貞昌拋出新台灣模式，蔣萬安認為，民眾最想知道的是政府現在到底是要如何因應疫情，到底是要清零還是與病毒共存？應該要說明清楚，也可以參考其他國家，這部分必須清楚明確，讓民眾、產業有所依循，否則大家無所適從，要請政府拿出相應的做法跟措施。