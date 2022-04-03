行政院上週通過「300億元中央擴大租金補助專案」，以每年編列300億元預算，協助50萬戶租屋家庭減輕生活負擔。內政部強調，這項政策，對國內住宅政策的發展，具「經濟成長果實與租屋民眾共享」、「加碼補助房客與房東共創雙贏」、「主動協助經濟弱勢家戶申辦」、「五成以上家庭受惠並促成租屋市場改革」、「持續辦理有序健全租屋市場」等5層劃時代重大意義。

內政部表示，租屋家庭的協助是政府近年來最關注的政策核心，但近期房租上升與物價上漲態勢明顯，民眾租屋需求與生活壓力逐漸增高，幸好國內經濟成長表現良好，後續發展量能亦相當樂觀，因此政府決定將經濟成長果實直接分享給租屋民眾，同時大幅提升整體居住福利政策的目標，建構更完整的租屋福利體系。

內政部指出，擴大租金補貼政策採取「放寬申請資格、提高補貼金額、簡化申請程序、中央直接核撥」等四項基礎，除了讓更多租屋家庭得到更高的補貼外，同時結合跨部會的合作架構，民眾只要填寫申請書，上傳租約與存摺封面即可完成申請，其他資格資料則有跨部會的大數據平台完成，大幅降低民眾準備資料的困擾。

內政部指出，這項專案同時搭配去年6月住宅法修法完成的房東所得稅、地價稅與房屋稅等3稅減免配套措施，讓過去被詬病的看得到吃不到、房東抗拒或租賃雙方對立等問題降到最低，進而共創雙贏。

內政部說明，過去有不少經濟弱勢者，因為數位落差或其他原因而未能申請補貼，確實是政策落實上的問題。對此，政府也將透過大數據分析，掌握無自有住宅且未申請補貼的經濟弱勢家戶，主動通知與協助完成申請，讓福利資源有效提供給最需要家庭。此外，這次的政策方案一改過去違建住戶不能申請補貼的盲點，讓過去被遺漏卻又需要協助的違建租屋者，在政府服務下獲得應有的溫暖。

內政部強調，2020年住宅普查全國租屋家庭約87.6萬戶，政府提供50萬戶租金補貼後，將有超過半數的租屋家庭直接獲得政府協助，且租賃契約都完全符合相關租稅規定，得到政府的管理與服務，不僅絕大多數的弱勢租屋者的負擔減輕，相關的租賃糾紛也會減少。

內政部表示，行政院長蘇貞昌的政策，宣示清楚表明住宅政策的核心方向，就是在擴大租金補貼與社會住宅兩大政策的基礎上，以安定租屋生活，強化政府協助，有序健全發展租屋市場做為住宅政策的主軸。

內政部強調，將秉持劃時代的政策目標，辦理好擴大租金補貼政策的執行工作，並積極規劃租屋市場健全發展的配套措施，讓政府的良法美意成為租屋民眾持續且溫暖的支持。