清明連假第2天，台東縣關山鎮農會附屬米國學校出現遊客潮。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

清明連假第2天，台東縣關山鎮農會附屬米國學校出現遊客潮。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

清明連假期間，台東各地人潮滿滿，而關山農會附屬米國學校日前受疫情影響停業1天半，經全面清消環境和員工快篩後，已經恢復營業，連假第2天遊客人潮一波接著一波，來自台中的遊客說，只要戴好口罩、落實防疫，同樣能開心出遊。

米國學校停車場遊客及車輛滿滿，碾米廠DIY區大人帶小孩體驗，遊客都玩得盡興，而農特產品銷售區銷量佳，遊客採購大包小包帶著走。來自台中的一對夫妻帶著孩子到縱谷，並表示不擔心有確診者曾到過這裡，只要做好個人防疫，還是能開心出遊。

對此，米國學校校長彭衍芳表示，相較於往年來說，入場遊客人數和消費額差不多，因疫情不像去年風聲鶴唳，遊客比較不害怕疫情擴散影響，大部分都能自主做好防疫相關措施。

此外，台東3月底因出現本土確診案例，關山1名50多歲女性案23029足跡遍布池上、關山兩地，確診前一天曾在關山米國學校表演，當時關山鎮農會如臨大敵，除了立刻停業消毒外，更讓當日上班的員工暫留宿舍住一晚，待完成快篩陰性才能離去。