本土+183再創新高！ 新北71例最多 另有97例境外移入

「印度神童」阿南德日前曾預言3月至4月間將發生大災難，點出4月4日是關鍵之日，沒想到今（3）日台灣又爆出183例本土確診病例！

「印度神童」阿南德日前曾預言3月至4月間將發生大災難，點出3月16日、4月4日及4月13日是關鍵日，果真在3月16日晚間日本福島外海就發生規模7.4強震，阿南德並於3月底影片中預言全球可能會再爆發7大災難，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等。

印度神童阿南德曾說，今年4月火星與土星結合是個特殊星相，對全世界來說都不是好預兆，他也說「4月4日」那天會使原本的危機再擴大；「4月13日」則將會迎來巨大災難，除了天災之外，各地局勢也會改變，其中新冠疫情和經濟可能有擴大的危機。

結果4月才剛剛開始，台灣本土疫情大爆發，1日突然暴增104例本土，2日再增160例本土，創下今年新高。今（3）日又新增本土183例。

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