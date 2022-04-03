國民黨主席朱立倫勸退羅智強參選桃園市長後，桃園地方人士、前藍委陳學聖指出，他認為藍委魯明哲現在民調第一，應該是魯去選，沒有話好說，而羅智強雖然有知名度，但是和在地連結不深，且桃園不是無人可參選，因此羅參選機率恐怕不高。

針對國民黨在桃園市長的布局，據港媒《中評網》昨（2日）報導，陳學聖接受該媒體記者採訪時表示，他認為羅智強沒有辦法進來桃園，因為羅和桃園沒有淵源，且桃園不像高雄或是台南一樣，真的無人可選。

陳學聖直言，羅智強只擔任一屆台北市議員，都沒當完就來參選桃園市長，其實地方反彈很大，雖然羅智強有知名度，但桃園選民不是看誰知名度高就投誰的，而是會看是否對這塊土地有所奉獻，再決定要不要支持。

對於目前僵持不下的態勢，陳學聖指出，他曾經提出建議，如果最後兩派相爭不下，自己可能是最大公約數，但也可能兩邊都認為他不够強，最後把他犧牲掉。陳直言，現在魯明哲民調第一，應該是魯去選，沒有話好說，但問題是魯不敢選。