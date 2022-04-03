鬼鬼在臉書寫下長文否認假哭。（摘自臉書）

由庹宗康擔任店長，集結員工姚元浩、楊銘威、炎亞綸，工讀生鬼鬼吳映潔、顏佑庭的實境節目《來吧！營業中》在昨（2日）播出第三集，迎來于美人、莎莎等人試菜，因為是首度迎接客人，大夥顯得手忙腳亂，擔任外場的鬼鬼更在廚房和廚師姚元浩爆發口角衝突。

鬼鬼為滿足客人想要同色盤子的要求，跑進廚房尋找盤子，不料這一舉動卻讓廚師姚元浩相當不解，兩人也瞬間爆發衝突，鬼鬼在聽見姚元浩怒吼「關我屁事」、「給我出去」等話後更是情緒潰堤、崩潰大哭，兩人在廚房內的失控爭執，也讓賓客于美人、路嘉怡、張文綺、莎莎等人面露尷尬，店長庹宗康更是氣的拋下狠話：「給我把情緒放在心裡」。在夜晚的檢討會上，庹宗康表示希望大家各司其職，針對口角爭執，他則表示，「在廚房裡面那麼大聲，極其丟臉！怎麼可以把情緒駕馭在客人之上！」

節目播出後，不少網友質疑鬼鬼抗壓性太低、假哭，對此，她（3日）凌晨在臉書否認假哭，並寫下近200字長文表示在這世界上每個人都有不懂的事，對於開店一事，自己是真的一竅不通 ，也是經過節目才清楚了解內外場的差異，「我承認我是開店菜鳥 ，經驗完全沒有，當下我是想要讓客人滿意，心急如焚像是熱鍋上的螞蟻，情緒沒有控制好 （會好好學習情緒控管），她也承諾將來會更努力成為「老屋」的稱職店員，希望網友、粉絲能夠繼續支持、看著她的成長過程。