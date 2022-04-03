中央流行疫情指揮中心3日公布新竹市新增1名確診個案，案24369（女）為日前公布案23263（關東國小學生）的匡列接觸者，PCR初採為陰性，居家隔離第4天通報發燒等症狀，就醫採檢後今天確診，該案無公共場所足跡，目前匡列42人PCR採檢及居家隔離。

竹市衛生局長吳欣席表示，案24369為10多歲女童，為案23263關東國小合唱社團同學，因居隔期間出現症狀、陰性轉陽性，因此無公共場所足跡，該案目前已在醫院治療中。衛生局匡列同住家人1人、同班同學36人、英文補習班5人，共42人PCR採驗、居家隔離。

新竹市新增1名確診個案，案24369（女）為日前公布案23263（關東國小學生）的匡列接觸者。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

此外，竹市也掌握1名民眾疑因有新北確診者重疊足跡，因而自行至醫院採檢後確診，但因資料上傳作業因素，個案將計算至4日。

吳欣席同時表示，因應疫情變化，新竹市比照台北市、新北市、桃園市、高雄市規範，即日起竹市醫院、長照、老福、身障、精神照護機構停止探病、探視。例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。