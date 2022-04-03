中市公布新增確診病例公共足跡。（台中市政府提供／馮惠宜傳真）

中市公布新增確診病例公共足跡。（台中市政府提供／馮惠宜傳真）

台中市政府下午召開記者會說明新增確診者及其足跡（馮惠宜攝）

全台疫情升溫，中市再增4例本土病例，2例為台中婚宴傳播鏈日前確診36歲大里男（案23645）妻兒（案24329、24330），另1例為66歲退休男為桃園職場群聚案相關接觸者(案24376)，另有以及花蓮醫療機構接觸者(尚無全國案號)。

台中市政府3日下午召開台中市疫情指揮中心記者會公布新增3＋1本土病例。盧秀燕指出，新增4例，包括3月26日參加VVG婚宴再增2例，為日前確診的大里36歲男妻兒，等於一家三口都在參加婚宴後確診。

其中一家三口中的女主人（案24329）已完成三劑疫苗接種（1劑AZ＋2劑莫德納），3月31日經衛生局匡列為接觸者，採檢陰性後返家居隔，其CT值為18；另倆人的3歲幼兒CT值17，母子兩人4月2日均出現喉嚨痛、頭痛情形，經衛生局安排採檢為陽性，已隔離治療中，疫調結果，兩人足跡與23645相同，在案23645確診後已被市府衛生局匡列為居家隔離，相關場域均已完成消毒。

另增1例為桃園職場群聚案相關接觸者，為66歲居住在南屯區的退休男性(案24376)，他也接種了三劑疫苗（2劑AZ＋1劑莫德納），因曾於3月31日至桃園兒子家探望孫子，於4月1日晚上接獲桃園通知其大孫女確診，與其妻匡列為接觸者，4月2日經衛生局安排至醫院採檢結果PCR陽性確診，目前無症狀，已收治在醫院隔離。

經疫調結果本案匡列接觸者4名居家隔離，其公共足跡包括南屯市場及大雅區生命藝術館，另個案於3月28日上午11時許至慈濟醫院眼科就診，衛生局也將針對同時段候診96人進行簡訊通知，如有相關症狀請至社區篩檢站進行快篩。

此外，花蓮醫療機構接觸者再增確診1例，為先前到花蓮家族旅遊確診梧棲女（案23768）的2歲多兒子，母子倆於3月27至29日與家人至花蓮旅遊，4月1日接觸者採檢陰性後居家隔離，4月3日清晨出現發燒症狀，經送醫PCR採檢結果為陽性，CT值15.23，隔離治療中。

衛生局說明，除了台中新增4名確診，今也接獲外縣市個案有台中足跡點，包括3月27日晚間台中中港新光影城及4月1日中午國道三號清水服務區等二處，已通知業者進行清消作業。

衛生局長曾梓展說，經統計至3日上午8時，VVG婚宴在場人員184人已全數完成採檢，檢驗結果陰性157人、陽性26人(居隔轉陽2人)、檢驗中1人。26名確診個案中，4人居住於台中市，其餘分布在外縣市。另VVG婚宴群聚案接觸者共採檢126人，全數陰性；另因應台中市出現本土個案，市府從3月29日起開設「社區快篩站」，截至昨日止共篩檢1954人，全數陰性。

有關先前公布的花蓮慈濟群聚相關個案採檢情況，42歲台中西區男性(案23765)，採檢擴大到70人，其中2人列居家隔離（一人採檢陰性、一人採檢中），剩餘68人為公司同事自主健康管理，均已快篩採檢都是陰性；另外，39歲女性(案23768)，採檢擴大到32人，其中5人列居家隔離（1人為今日公布的幼童陽性個案、其餘4人陰性）、27人列自主健康管理，採檢均為陰性。