海軍陸戰隊陸戰66旅日前於三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考111-2號操演」，部隊發揚熾盛火力，順利完成操演任務。因俄烏戰爭而聲名大噪的美製標槍飛彈，陸戰隊也配備了這項反裝甲武器，官兵在此次實彈操演中，以日間、夜間作戰環境下，分別射擊多枚標槍飛彈並且精準命中，擊毀敵方摸擬的戰甲車目標。

清晨時分，陸戰66旅步3營參演官兵在集結區待命，執行操演前整備，在聯訓基地裁判官指導下，完成彈藥裝填與車輛檢查等工作，以最嚴謹的態度與旺盛戰志，面對操演任務。

此次操演首先由空軍F-16戰機施放熱焰彈及陸航OH-58D戰搜直升機射擊2.75吋火箭彈；Ｍ109A2自走砲及120迫砲等各式火砲實施制壓射擊，協助地面部隊開創有利態勢；接續M60A3戰車及AAV7兩棲突擊車，搭配砲兵部隊發揚熾盛火力，向敵陣地發起攻擊。

本次實彈測考，驗證旅營指參作業程序及通聯指管作為，陸戰66旅官兵發揮高昂戰志與團隊默契，從嚴從難，迅速完成每一項操演動作，展現平日精實訓練的成果，齊心為捍衛國家安全共同努力。